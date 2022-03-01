أمريكا تأمر 12 دبلوماسيا روسيا بالمغادرة.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، الإثنين، إن الولايات المتحدة أمرت 12 دبلوماسيا من بلاده في الأمم المتحدة بالمغادرة بحلول 7 مارس/ آذار المقبل.



وقال الدبلوماسي الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إن قرار الولايات المتحدة طرد 12 دبلوماسيا روسيا هم أعضاء في البعثة لدى المنظمة الأممية يرتبط بممارستهم "أنشطة لا تنسجم" مع صفتهم.

ولم يدل بتفاصيل إضافية عن هذا القرار، وخصوصا لجهة معرفة ما إذا كان متصلا بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان ميلز يتحدث في مستهل اجتماع لمجلس الأمن خصص للتداعيات الإنسانية لهذا النزاع.

بدوره، طلب المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا التركيز على هذا الموضوع بعدما أبلغ المشاركين في الاجتماع بالقرار الأمريكي.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس، وسط تصعيد عسكري من موسكو تقابله مقاومة شديدة من كييف في ظل الدعم الغربي بالأسلحة من جانب، وفرض عزلة دولية على روسيا من جانب آخر عبر العقوبات القاسية.

وزادت عزلة روسيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة، الإثنين، غداة تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد بإرسال أسلحة إلى كييف، في وقت بدأت فيه محادثات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا.