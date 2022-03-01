رئيس وزراء كندا : نعتزم "حظر استيراد النفط الخام" الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الإثنين أن بلاده تعتزم حظر استيراد النفط الخام الروسي.



واعتبر ترودو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس- نخبة رجال الأعمال - يستفيدون من هذا القطاع.

وقال ترودو في مؤتمر "اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا"، مشددا على أن هذا التدبير يوجّه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.

وقبلأيام، أعلنت كندا عن فرض عقوبات على نواب مجلس الدوما، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وعلى مؤسسات مالية وشركات حكومية روسية.

وحظرت الولايات المتحدة الإثنين التعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبة غير مسبوقة بشدّتها تعكس عزمها على شلّه ردا على حرب أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين أنها تحظر بمفعول فوري أي تعامل مع المؤسسة المالية الروسية، في وقت يسجل الروبل انهيارا.

وعلى إثر الإعلان الأمريكي، اتخذت كندا قرارا مماثلا.

وفرضت الولايات المتحدة أيضًا، الإثنين عقوبات على "صندوق الاستثمار الروسي المباشر" وهو مؤسسة مالية رسمية تستخدمها روسيا لجمع أموال في الخارج، ويديرها كيريل دميترييف وهو مقرّب من الرئيس الروسي.