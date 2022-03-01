موسكو تصف قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس بأنه تصرف "عدائي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف ليل الإثنين الثلاثاء بـ"نهج عدائي" أمريكي بعدما أعلنت واشنطن أنّها قرّرت طرد 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة، على خلفية اتّهامها إياهم بأنه "عملاء استخبارات".



وجاء في بيان نشره السفير الروسي على فيسبوك: "إنه نهج عدائي ضد بلادنا"، مبديا "خيبة أمل كبيرة" إزاء ممارسات الإدارة الأمريكية و"رفضا مطلقا" لها.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الإثنين، إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر طيران للصواريخ والطائرات والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية، وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

فيما أوضحت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، أن روسيا استخدمت قنبلة فراغية اليوم الاثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونجرس الأمريكي: "استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف.. الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير".