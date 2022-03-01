بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شجبت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فجر الثلاثاء، العنف القائم في أوكرانيا، وطالبت بضرورة ضبط النفس ووقف إطلاق النار والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية.



وحثت بعثة دولة الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن "الوضع الإنساني في أوكرانيا"، جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي عبر السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين وعدم استهداف المدنيين.

وأكدت البعثة أن دولة الإمارات تجدد التأكيد على أهمية العمل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري والسعي لإيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية، كما أنها تنظر في الاحتياجات الإنسانية الأوكرانية الناجمة عن الأزمة من منطلق حرصها الدائم على تخفيف معاناة المدنيين تحت وطأة الصراع.

وشددت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مرة أخرى، على ضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين في أوكرانيا والعمل على ضمان توفير الحماية لهم.