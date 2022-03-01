اليابان تعلن فرض عقوبات على 3 مؤسسات روسية ومسؤولين روس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اليابان فجر الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 مؤسسات روسية ومسؤولين روس بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.



من ناحية أخرى، أعلن سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.

وقال موريسون إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار) لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.

وتغير موقف أستراليا عن الأسبوع الماضي عندما قالت إنها ستمول فقط المساعدة الفنية العسكرية.

وأوضح للصحفيين الثلاثاء، أن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.

وأكد: "نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".

وقال إن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.

كما حث موريسون الأستراليين على عدم السفر للانضمام إلى ميليشيات أوكرانية في القتال ضد الجيش الروسي، قائلا إن الموقف القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب غير واضح.

وكانت ماستركارد قالت في وقت متأخر الإثنين، إنها حظرت عددا من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعاتها، نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت الشركة في بيان إن ماستركارد ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.