شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 52 مركزا أول يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وحسب تصريحات للدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية لها ستكون على 52 مركزا جديدا على مستوى المحافظات المصرية بدءاً من أول يونيو 2022 وتستمر لمدة عام، مضيفا: هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية لتخصيص الأراضى للمرحلة حتى يتم إنشاء مناطق لوجستية لكل القرى لتوفير الخدمات، أن هناك مراجعات بشكل دروى من الوزارة للاحتياج الفعلى من الجهات المعنية لتوفير الأراضى لبناء مناطق خدمية بقرى حياة كريمة، كما أنه يتم متابعة الوضع على الأرض بالقرى المستهدفة بالمبادرة .

ونرصد أبرز محاور تعمل عليها المبادرة لإصلاحها فى قرى "حياة كريمة" :

-برنامج "سكن كريم" ربفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا.

-مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل.

-إنشاء بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

-توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.

-إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية .

-توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية .

-توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

-إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

-توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية.

-تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال.

- تنمية الفنون والخدمات الثقافية وتعميق صناعة الوعي .