عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 5 طائرات روسية في محيط العاصمة كييف

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، إسقاط 5 طائرات في محيط العاصمة كييف اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت رتلا للقوات الروسية في مدينة زابوروجيا.



من جانبها قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن ضربات صاروخية روسية استهدفت ميناء بيرديانسك، مع بدأ اقتحام مدينة خيرسون، بعد انفجارات ضخمة وقعت في محيط مطار المدينة.

على الجانب الأخر، اقترحت وزارة الدفاع الروسية منح امتيازات "المحاربين القدامى" للعسكريين المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وجاء في مشروع قانون رفع للبرلمان أن "نفقات الميزانية المقدرة لهذه الأغراض في عام 2022 ستصل إلى أكثر من 5 مليارات روبل".

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.