اخبار العالم

نشطاء: اعتقال 6440 شخصا في مظاهرات مناهضة للحرب بروسيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء: اعتقال 6440 شخصا في مظاهرات مناهضة للحرب بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البوابة الحقوقية الإعلامية الروسية "أو في دي- إنفو" عن اعتقال ما لا يقل عن 413 شخصا في روسيا خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب في أوكرانيا يوم الاثنين، مما يرفع إجمالي الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ بدء المظاهرات الخميس الماضي إلى 6440 شخصا.

وأضافت أن نحو نصف من تم اعتقالهم، وهم 3126 شخصا على وجه التحديد اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات في موسكو، بينما تم القبض على 2084 في سانت بطرسبرج.

ويدفع غزو أوكرانيا العديد من الأشخاص إلى الاحتجاج في الشوارع الروسية، إلا أن نشطاء يقولون إن قوات الأمن الروسية تتعامل بوحشية مفرطة مع المتظاهرين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا