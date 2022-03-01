شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين طوكيو وواشنطن على مواصلة العمل عن قرب ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن اليابان والولايات المتحدة أكدتا عزمهما على جعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" بسبب تصرفها ضد أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا التي غزت أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.