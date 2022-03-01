عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 مدني في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا حتى الآن، منهم 7 أطفال، بالإضافة إلة إصابة نحو 300 آخرون.



وقال مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن معظم القتلى والجرحى سقطوا بسبب استخدام أسلحة انفجارية لها مجال تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة القاذفات متعددة الصواريخ والقصف الجوي.

فيما ذكرت الحكومة الأوكرانية أن حصيلة القتلى بين المدنيين بلغت أكثر من 150 شخصا حتى الآن.