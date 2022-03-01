عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذير روسي من وصول أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

حذرت روسيا، الإثنين، من تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة على خلفية العمليات العسكرية الجارية حاليا بين موسكو وكييف.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأطراف التي تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة ستتحمل المسؤولية في حال استخدامها خلال الحملة العسكرية الروسية هناك.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن تمر دون رد قاس.

وفي أحدث قائمة الدول الأوروبية التي قدمت أسلحة إلى أوكرانيا، الإثنين، جاءت النرويج.

وقال الحكومة النرويجية، في بيان، إنها سترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أوروبية تفعل ذلك بعد الحرب الروسية.

ويلغي القرار سياسة تتبعها النرويج منذ خمسينيات القرن الماضي بعدم إرسال أسلحة إلى دول غير أعضاء في حلف شمال الأطلسي في حالة حرب أو تواجه خطر الصراع المسلح.

يأتي ذلك فيما أعلن البرلمان الأوكراني، أن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، وقع طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وطالب زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، أكثر من مرة في الأيام الماضية، بقبول عضوية بلاده في التكتل.

وفي رد فعل سريع، أكد بيتر فيالا رئيس وزراء التشيك أن بلاده تؤيد جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس، الإثنين، وسط قتال في مناطق متفرقة في شرق وشمال أوكرانيا، وقصف متقطع على العاصمة كييف.