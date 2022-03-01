برلمان سلوفاكيا يصوت "قريًبا" على نشر قوات "الناتو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برلمان سلوفاكيا يصوت قريبا على نشر قوات الناتو

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

يعتزم البرلمان السلوفاكي، التصويت على نشر قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مساء الإثنين، أنّ البرلمان سيناقش الثلاثاء عريضة قدّمها مواطنون يطالبون فيها بتنظيم استفتاء حول انضمام بلدهم لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعدما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا.

وقالت مارين في تغريدة على تويتر، إنّ النواب مدعوّون للتعبير عن مواقفهم من هذه العريضة، لكنّ الجلسة "لا تهدف لإجراء نقاش أوسع بشأن موقف فنلندا من الانضمام إلى تحالف عسكري أو لا".