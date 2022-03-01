​من 3 إلى 15 جنيهًا في سنتين.. لماذا ارتفعت أسعار الكتاكيت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض للمستهلك ما بين 12 إلى 14 جنيهًا، لتسجل ارتفاعًا جديدًا بلغ 200% خلال عام ونصف، حيث كان يباع الكتكوت الواحد بسعر من 3 إلى 5 جنيهات.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، إن سبب ارتفاع سعر الكتكوت، يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم ثباتها إلى حد كبير.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى حدوث طلب كبير من المنتجين على الكتكوت قبل فصل الشتاء لتقليل الاحتياج إلى التدفئة التي تضيف أعباء مالية كثيرة، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من الكتاكيت بسبب برد الشتاء، ما دفع التاجر لرفع الأسعار لتعويض الخسائر.

وأشار إلى أن سماسرة السوق هم من يحددون سعر الكتكوت، لذا لابد من إضافة الكتكتوت إلى بورصة الدواجن بقرار من الدولة، لتكون هي المتحكم الأوحد في الأسعار.​