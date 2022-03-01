في الأردن.. إجراءات تخفيفية حول قيود كورونا ابتداءً من الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 3:48 صباحًا

أصدرت المملكة الأردنية، قراراً يقضي بإلغاء شرط تسجيل الأردنيين على المنصة المخصصة للسفر، قبل القدوم إلى الأردن اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول إلى أن “الحكومة ألغت الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر كافة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين”.

وبين أن “الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة”، مؤكدا أن “الجائحة لم تنته، وأي قرارات تتخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي”.

من جهته، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن “الإجراءات التخفيفية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة، ستسهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي، وستنعكس إيجابا على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن، وتسهيل حركة وصولهم”.

يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت الاثنين عن تسجيل 8 آلاف و234 إصابة جديدة و21 وفاة، وتماثل 7 آلاف و64 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و631 ألفا و708 حالات، والوفيات إلى 13 ألفا و835 حالة، والشفاء إلى مليون و535 ألفا و778 حالة.