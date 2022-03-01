عائلة جندي روسي أسير في أوكرانيا تصدم الرأي العام بتعليقها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 صباحاً - نشر مسؤولون أوكرانيون عشرات مقاطع الفيديو لما يقولون إنهم جنود روس أسرى، وقعوا بيد القوات الأوكرانية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أنهى يومه الرابع، وسط ضغوط دولية على روسيا لوقف عدوانها.

ووفقاً لما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، فقد ظهر في أحد مقاطع الفيديو ، التي نُشرت في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على قناة Telegram Find Your Own ، التي أنشأتها وزارة الداخلية الأوكرانية، جندي روسي مصاب بشكل واضح، عرّف نفسه على أنه ليونيد باكتيشيف ، قائد وحدة قناص مقرها في منطقة روستوف.

نشرت قناة Telegram ، التي تم بثها على الهواء لأول مرة يوم السبت ، العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر القوات الروسية المأسورة ، مما أدى إلى استياء من عائلاتهم الذين قالوا إنهم صُدموا لمعرفة تورط أحبائهم في غزو العراق. أوكرانيا.

تحدثت صحيفة الغارديان مع ثلاثة من أفراد الأسرة الذين أكدوا هوية باكتشيف وقالوا إنهم أصيبوا بالصدمة والغضب عندما اكتشفوا بعد مشاهدة مقطع الفيديو أنه تم القبض على أحبائهم.

وقال يلينا بوليفتسيفا، أخت باكتشيف: “لقد تلقيت مقطع فيديو لأخي تم التقاطه في الثانية صباحًا من الليلة الماضية، لقد صدمت تماما… لم تكن لدي أدنى فكرة أنه كان يقاتل هناك.

وتابعت “كنت أعرف أن ليونيد كان في الجيش ، لكن لم يكن لدي أي فكرة أنه قد تم إرساله إلى أوكرانيا”… “لا أعتقد أنه كان على علم بذلك أيضًا”.

ولم تعلق روسيا حتى الآن على مقاطع الفيديو التي تم نشرها ولم تكشف سوى القليل من المعلومات عن حالة جنودها الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأملت شقيقة الجندي الروسي أن ينتهي القتال، فلا أحد يحتاج هذا ، لا أوكرانيا ولا روسيا، معربة عن اعتقادهاد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية حتى لا يموت أبناؤنا وإخوتنا وأزواجنا “.

قالت بوليفتسيفا إنها تحدثت إلى شقيقها آخر مرة في عطلة العام الجديد، كما أرسلت له أيضًا رسالة عيد ميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس ، وهو اليوم الذي بدأ فيه الغزو وبلغ عمره 28 عامًا.

وتابعت: “رأيت أنه لم يكن متصلاً بالإنترنت وشعرت بالقلق قليلاً في ذلك الوقت. الآن أنا قلق للغاية ، لم أنم طوال الليل ، أبنائي يبكون ، والدتنا في حالة حرجة “.

يشار إلى أن أوكرانيا حثت أفراد عائلات القوات الروسية المأسورة على الاتصال بهم والتعبير عن معارضتهم لتورط البلاد في الحرب.

حيث أنشأت وزارة الدفاع الأوكرانية خطاً ساخناً لأفراد عائلات الجنود الروس يسمى “Come Back Alive from Ukraine”. وبحسب صحيفة كييف إندبندنت ، فقد تلقى الخط الساخن “مئات المكالمات” منذ بداية الغزو.

وأعرب أحد أفراد عائلة باكتشيف ، الذي طلب عدم استخدام اسمه ، عن غضبه من تورط قريبه في الحرب في أوكرانيا.

وقال مخاطباً بوتين: “كيف يمكنك أن تشعر؟! يتم رمي الصبية كعلف للمدافع، والأهم من أجل ماذا؟!”

قال أحد أفراد الأسرة إنه تلقى رسالة طوال الليل على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في فكونتاكتي تخبرهم عن عملية الأسر، مع إرفاق الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت.

الرسالة التي اطلعت عليها الغارديان قالت: “مساء الخير ، أود أن أقول مرحباً من الشعب الأوكراني، أود أن أجعلك سعيدًا لأن شخصًا مقربًا منك لا يزال على قيد الحياة، اخرج واحتج وأطاح بحكومتك قبل أن ندفن الجميع في الأراضي الأوكرانية. كن ملعونًا واحترق في الجحيم. المجد لأوكرانيا “.