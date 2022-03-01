اختبأت يومين تحت الأرض.. لاعبة تنس أوكرانية تروي قصة فرارها من الحرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

يوما تلو آخر، تتكشف قصص جديدة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت يومها السادس، وفي أحدث فصول المعاناة للأوكرانيين، فرت لاعبة التنس الأوكرانية ديانا ياستريمكسا من بلادها بعد أن شنت روسيا حربا الأسبوع الماضي ونشرت على حسابها في إنستغرام أنها وصلت سالمة إلى فرنسا.

ولكن قبل وصولها وثّقت ياستريمكسا -التي فازت بـ3 ألقاب في بطولات رابطة المحترفات وتحتل المركز الـ21 في التصنيف- رحلة فرارها مع شقيقتها الصغرى من مدينة أوديسا مرورا برومانيا وصولا إلى فرنسا.

ونشرت ياستريمكسا (21 عاما) على صفحتها في إنستغرام منشورا قالت فيها إنها وصلت إلى فرنسا وتدعو لأوكرانيا أن تبقى قوية وإنها تشتاق لوالدها ووالدتها.

ورغم الحرب الدائرة في بلادها فإن اللاعبة الأوكرانية مصرة على مواجهة الرومانية آنا بوغدان في بطولة ليون الفرنسية المفتوحة التي انطلقت اليوم.

وكشفت في منشورها: “بعد أن أمضيت ليلتين في مرآب تحت الأرض، قرر والداي إرسالي مع شقيقتي إلى خارج البلاد التي أحبها”.

وفر آلاف الأوكرانيين من بلادهم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا واجتازوا الحدود على أمل السماح لهم بدخول بولندا أو سلوفاكيا أو رومانيا أو هنغاريا.

يذكر أن هناك 3 لاعبين أوكرانيين في قائمة أفضل 100 في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس ويوجد أيضا 7 أوكرانيات في قائمة أفضل 200 لاعبة في العالم.