الرئيس الأوكراني يدعو لفرض “حظر طيران” على خلفية القصف الروسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الإثنين، إن الوقت حان للنظر في فرض منطقة حظر طيران للصواريخ والطائرات والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية، وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

ويقاتل الأوكرانيون الدبابات الروسية المتقدمة بصواريخ أميركية وأوروبية، أوقعت الكثير من الخسائر حتى الآن بين صفوف الروس، ومنعتهم من السيطرة على أي مدينة كبيرة حتى الآن.

فيما أوضحت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، أن روسيا استخدمت قنبلة فراغية اليوم الاثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونجرس الأمريكي: “استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف.. الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير”.

وتعرضت روسيا لضربة أخرى بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، الأحد، إنه يخطط لمنع جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة فيها وحتى الطائرات الخاصة الروسية من سماء الاتحاد.

كما حظر بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية، كما أعلنت الكتلة أنها ستنفق أكثر من 500 مليون دولار على الأسلحة الفتاكة والإمدادات غير الفتاكة مثل الوقود ومعدات الحماية لأوكرانيا.

“لحظة فاصلة”

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “للمرة الأولى على الإطلاق، سيمول الاتحاد الأوروبي شراء وتسليم أسلحة ومعدات أخرى إلى بلد يتعرض لهجوم”. “هذه لحظة فاصلة”.

ونقلت الصحيفة عن، مارسيل ديرسوس، وهو عالم سياسي ألماني وزميل فى معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل، إنه “ما لا يزال غير واضح هو ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤثر على أوكرانيا وكييف”.

وفيما لم تدفع الأزمة في أوكرانيا الناتو إلى قبول كييف بين أعضائه، فإن هناك دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي ليست جزء من الناتو، مثل فنلندا والسويد.

وتبدو الدولتان، التي هدد بوتين أيضا بإجراءات عسكرية في حال انضمتا للناتو، متوائمتين بقوة مع الموقف الأوروبي ضد روسيا.