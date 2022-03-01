شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول لهروب جنود روس تاركين خلفهم الآليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا إنه لجنود من الجيش الروسي يهربون أمام الجيش الأوكراني تاركين خلفهم الآليات العسكرية.

وظهر في الفيديو أصوات رصاص كثيف، فيما يهرول العديد من الجنود، مرتدين زيًا عسكريًا يشبع الزي الروسي، ويهربون بعيدًا عن إطلاق النار.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها السادس، ووقوع خسائر بشرية ومادية من الجانبين، بينما تحاول القوات الروسية فرض حصارًا على العاصمة كييف لاقتحامها، في الوقت الذي وصلت فيه للجيش الأوكراني مساعدات غربية عبارة عن أسلحة وصواريخ، وسط تصاعد الأحداث على كافة المستويات.