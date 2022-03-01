عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تمنع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، منع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شدد على أن بلاده "لن تتخلى" عن علاقاتها مع كل من روسيا أو أوكرانيا، لكنه قال إن تركيا ستنفذ ميثاقا دوليا يسمح لها بإغلاق المضائق البحرية عند مدخل البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة "للدول المتحاربة"، حسب ما ذكرت "أسوشييتد برس".

وتمنح اتفاقية مونترو لعام 1936، تركيا الحق في منع السفن الحربية من استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل أثناء الحرب.

وطلبت أوكرانيا من تركيا، تطبيق بنود الاتفاقية ومنع السفن الحربية الروسية من الوصول إليها.

وكانت عدة سفن روسية قد أبحرت بالفعل عبر المضيقين إلى البحر الأسود خلال الأسابيع الماضية، ولم يتضح بعد أثر قرار تركيا بإغلاق المضيقين على الصراع.

وتنص الاتفاقية أيضا على استثناء السفن المبحرة في البحر الأسود في طريق عودتها للموانئ.