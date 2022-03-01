متخلفش في أول سنتين جواز.. هل يمكن تطبيق فكرة الرئيس في تنظيم الأسرة؟



الشارقة - اميمة ياسر - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء والهيئات المعنية.

وخلال كلمته في فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أعطى الرئيس السيسي نصيحة للشباب والبنات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا أن يكون لديهم العقل والاستراتيجية لتخطيط حياتهم وتنظيمها، حيث قال: "أنا بقول للمواطنين اللى بيقولوا ولادنا مش بتشتغل ليه، أشغله إيه؟، لما أنت بتسعى تدخل ابنك أى كلية والسلام؟.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية :" انت فاكر أن انت كدا بتجهز ابنك؟، هناك كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام "اعقلها وتوكل"، والإعقال هنا استراتيجية تخرج منها سياسات في كل شيء.

وتابع الرئيس:" فيه حد قال لابنته لما تيجى تتجوزي انتظري سنة ولا سنتين متجبيش اولاد لانك كنتى فى حضانة أسرة وهتخرجى لحضانة زوجية وحياة أخرى، فلازم تتعود على الحياة الجديدة وخدى نفسك، وبعدين شوية ويختلفوا تاخد العيل وتمشى ويبقى فيه طلاق".

وتابع:" المفروض تاخدى سنة او اتنين تتعودي على البيت ومطالبه ولما تحسى انك بقيتى قادرة واستوعبتى كملى اللى بعده، أنا عملت كده مع بنتى".



التخلص من فكرة العزوة



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مجدي، أستاذ علم الاجتماع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم كثيرا عن الزيادة السكانية وواجه من خلالها تحديات كثيرة، ونوهت القيادة السياسية كثيرا عن فكره تحديد النسل وتنظيم الأسرة والقوانين التي من المكن أن تصدر في هذا الشأن

وأضاف مجدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك عوامل عديدة متداخلة في فكرة تنظيم الأسرة وتحديد النسل، منها فكرة "العزوة" التي تعتبر في بعض الأفكار شيئا جيدا في الأسر والعائلات، وهناك أيضا أفكار لدي بعض الأشخاص في الطبقات الدنيا من المجتمع أن الطفل يستخدم كعمالة لمساعدة الأهل.



وتابع: "نحن نحتاج إلى أكثر من عامل حتى نستطيع أن نقلل عدد السكان، منهم العامل الثقافي الذي يشكل ثقافة المواطنين بشكل عام سواء كانت ثقافة من الناحية الدينية أو من الناحية التقاليد أو العادات".

سنتان بدون إنجاب



وأشار إلى أن فكرة الرئيس السيسي أن يقوم الزوجان بعدم الانجاب لفترة سنة أو سنتين من بداية الزواج سوف تساعد بالفعل في خفض عدد السكان، لأن الزواج لا بد أن يكون مستقرا أولا وهذا لا يحدث في السنة الأولى من الزواج، لأن في السنة الأولى من الزواج تبدأ العلاقات بين الزوجين في الظهور بشكل أفضل من خلال تعرضهما للمشاكل الزوجية، لذلك إذا كانت هناك مشاكل بين الزوجين في السنة أو السنتين الأوليين من الزواج وتم الحمل فيهما سيكون هناك طلاق ومشاكل أكبر بكثير.



وأكمل: "لذلك فكرة الرئيس السيسي من الممكن أن تقلل عدد السكان، وأيضا من الممكن أن تحد من المشاكل الزوجية وتفاقمها في بداية الزواج".

تصحيح مفاهيم المجتمع



ولفت مجدي إلى أن هناك أيضا عوامل متداخلة لا بد من القضاء عليها في الأسرة، وهي ثقافة العزوة التي لا يصح أن تكون متواجدة ونحن في زمن الرقمنة والتقدم التكنولوجي الهائل، ولا يصح أن تكون هي مفهوم القوة في الأسرة بل القوة هي الشهادة والعمل والعامل الاقتصادي في المنزل.

وأضاف أنه لا بد من التوعية في الإعلام والدين والتعليم على فكرة تنظيم الأسرة والقضاء على الأفكار والعادات والتقاليد القديمة ونشر بديل عنها للأفكار والثقافة الصحيحة.

وتابع: "كذلك أيضا المجتمع المدني له دور في القضاء على الأفكار الرجعية وكيفية تنظيم النسل، وأيضا الأحزاب السياسية، لذلك لا بد أن يكون هناك تكاتف من جميع مؤسسات الدولة حتي نستطيع أن نواجه المشكلة السكانية التي تؤدي إلى حدوث فجوة كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية".