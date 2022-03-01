شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من المملكة.. مطار الغيضة اليمني يعاود نشاطه بعد توقف دام 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد توقفه منذ عام 2015، عاود مطار “الغيضة” الدولي في محافظة المهرة، شرق اليمن، أمس الإثنين، نشاطه الملاحي.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ومحافظ المهرة قد دشنا افتتاح المطار، بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الإرياني إشادته بـ “المواقف الأخوية التي تقدمها حكومة المملكة، في شتى المجالات التنموية والإنسانية.

وأضاف الإرياني أن المواقف الأخوية التي يقوم بها أهلنا وأشقائنا في المملكة، ماثلة للعيان وتستحق كل الشكر والتقدير في مختلف المجالات.

كما ثمّن محافظ المهرة ، دور المملكة، قائلا :” تولي المحافظة اهتماما كبيرا عبر دعمها بمنحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وبناء المدارس، والمدينة الطبية وغيرها من المشاريع”.

وكان مطار الغيضة في محافظة المهرة، قد خرج عن الخدمة، منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية.