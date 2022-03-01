شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لاستهداف القوات الأوكرانية بالمروحيات المقاتلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها السادس، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأداء المروحيات الهجومية الروسية في ضرب آليات ومواقع الجيش الأوكراني العسكرية في غارات ليلية ونهارية.

ويظهر في الفيديو مروحيات Mi-28NM وKa-52 وMi-35 وMi-8AMTSh الهجومية، وهي تستهدف مدرعات وأهداف أوكرانية وتدمرها.

ونشرت قناة “سكاي نيوز عربية” مقطع فيديو يظهر وصول القوات الشيشانية المساندة لروسيا إلى حدود العاصمة “كييف” استعدادًا لاقتحام العاصمة.

وتشارك الشيشان بأكثر من 10 آلاف جندي دعمًا للجيش الروسي في حملته العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الشيشان، بحسب وكالة “سبوتنيك”: “إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف”.

وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا “سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة”.