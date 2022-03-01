شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول القوات الشيشانية إلى حدود «كييف» استعدادًا لاقتحام العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “سكاي نيوز عربية” مقطع فيديو يظهر وصول القوات الشيشانية المساندة لروسيا إلى حدود العاصمة “كييف” استعدادًا لاقتحام العاصمة. وتشارك الشيشان بأكثر من 10 آلاف جندي دعمًا للجيش الروسي في حملته العسكرية ضد أوكرانيا. وقال رئيس الشيشان، بحسب وكالة “سبوتنيك”: “إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف”. وأشار قديروف أيضًا إلى أن الجنود الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا “سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة”.

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