شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات روسية لتجنيد شباب تدمر السورية .. والزج بهم في المعارك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت تقارير إخبارية سورية أن قيادة اللواء الثامن التابع للقوات الروسية، قامت بافتتاح مكاتب انتساب لها في مدينة تدمر لتجنيد شباب المدينة ومحيطها في ريف حمص. وبحسب التقارير فقد عرضت القيادة التابعة للقيادة الروسية على المنتسبين “حصانة أمنية ومبالغ مالية ومنازل للسكن”. بينما قامت دوريات روسية في مدينة القامشلي بتوزيع مواد غذائية على الأهالي كخطوة لإظهار الصورة الحسنة للقوات الروسية ومحاولة لاستقطاب أبنائها لاحقاً. يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه روسيا أزمات دبلوماسية واقتصادية طاحنة، بسبب غزوها لأوكرانيا، ومقاطعة دولية لها وحظر طيرانها.

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