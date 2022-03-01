شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الحجة.. بريطانيا ترفض فتح حدودها أمام اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

استبعدت بريطانيا، اليوم الإثنين؛ فتح حدودها بالكامل أمام اللاجئين الهاربين من الغزو الروسي.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في كلمة أمام مجلس العموم أن «إجراءات التدقيق البيومترية والأمنية أساسية وستبقى كذلك».

وأشارت باتيل إلى أن هذه الإجراءات «حيوية لضمان أمن البريطانيين».

وكانت بريطانيا قد تعرضت لانتقادات لقلة سخائها في استقبال أوكرانيين هاربين من بلادهم بسبب الغزو الروسي.

وفي إعلان أكثر تحفظا مقارنة بنظرائه الأوروبيين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المقيمين في المملكة المتحدة بإمكانهم أن يستقدموا على الفور أفراد عائلاتهم المقيمين في أوكرانيا.

وكانت انتقادات وجهت إلى الحكومة البريطانية في نهاية الأسبوع على خلفية موقف وزير الدولة لشؤون الهجرة كيفن فوستر.

وكان فوستر قد شدد في تغريدة، عاد وحذفها، على أن الأوكرانيين يمكن استقبالهم بصفتهم عمالا موسميين، مما أثار الاستهجان.

وكشف المنتقدون التباين الكبير بين التعهدات البريطانية وتلك التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد منح الأوكرانيين حماية موقتة من شأنها أن تخولهم الحصول على إقامة تصل إلى ثلاث سنوات في الاتحاد الأوروبي والعمل في دوله.