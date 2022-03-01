شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إعلان هذه الخطوة يعني دخول الحرب مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن على كل الدول التوقف عن التصريحات التي تهدد بالأسلحة النووية، مؤكدة أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسلاح النووي يجب تفاديه.

وأضافت في مرتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي “بايدن” لم يقرر بعد حظر الطيران الروسي فوق الأجواء الأميركية، مشددة على أن إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني أننا سندخل حربا مع روسيا.

وتابعت: سنبقى موحدين ونبعث برسالة قوية للرئيس بوتين، وأن هناك جبهة موحدة في الناتو للدفاع عن أوكرانيا.

وأشارت ساكي، إلي أن الإدارة الأميركية تقوم بتقييم قرار الرئيس بوتين، بعد وضع قوة الردع النووي في حالة تأهب.