شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات المسيرة عاجزة عن تغيير ميزان القوى بالمحيطين الهندي والهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّطت مجلة «ذي دبلومات» الضوء على مستقبل الطائرات المسيرة في المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب مقال لـ «هارون طلحة أيانوغلو»، تعمل الطائرات بدون طيار على تغيير طبيعة الحرب، لكنها لم تغير بشكل حاسم ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار الكاتب إلى أن التفوق التكنولوجي يخلق علاقات غير متكافئة بين الدول، مضيفا: على غرار الصواريخ الباليستية والذخائر الذكية وقدرة الحرب الإلكترونية، هل يمكن لأنظمة الأسلحة المسيرة، خاصة الطائرات المسيرة، أن تشكل طرق خوض الحرب؟

وتابع: تؤكد النظرية الواقعية للعلاقات الدولية أن الدول تتجنب محاربة بعضها البعض بسبب التكاليف، الحرب مكلفة سياسياً لأن الحكومات لا تستطيع إرسال شعبها إلى ساحة المعركة ليقتلوا ويقتلوا ما لم يكن هناك سبب يستحق الموت من أجله، وتأتي الحرب أيضًا بتكاليف اقتصادية لا تطاق، ومن ثم، فإن كان «النصر» مهمًا فإن التكلفة نقطة أخرى تهم الدول.

تكلفة الحرب

ومضى الكاتب أيانوغلو يقول: مثل الواقعيين، أيد الفيلسوف إيمانويل كانط نظرية تكلفة الحرب، وأشار إلى أنه مع تحسن التكنولوجيا، أصبحت المعارك أكثر تدميراً وتكلفة، ومن ثم، لن تختار الدول العنف كملاذ أول لها.

وتابع: مع ذلك، بدلاً من تجنب النزاعات، تركز الدول على تقليل تكلفة القتال، ويساعد ظهور الطائرات المسيرة الحكومات على تقليل هذه التكلفة.

ومضى يقول: خلال الحرب الباردة، وتحديداً في فيتنام وكمبوديا، تم نشر الطائرات المسيرة لأغراض استخبارية.

وأضاف: تم تطوير أول طائرة استخباراتية مسيرة متقدمة في عام 1989، وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والقوات الجوية التركية أول عملائها. وأردف: بعد 11 سبتمبر، ارتفع الاستخدام العسكري العالمي للطائرات المسيرة، وتطورت مفاهيم الصراع لتشمل الحرب العالمية على الإرهاب والتدخل الإنساني، التي جلبت مفاهيم جديدة لكل من الحرب والعدو.

وتابع: كانت العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان اختبارًا للطائرات المسيرة، والتي تم نشرها لمراقبة أنشطة قوات المقاومة وكذلك لتحييدها.

وأضاف: حظي النجاح الذي أظهرته الطائرات المسيرة في القتال بتقدير من قبل الدول الأخرى. استحوذت إسرائيل على هذا الاتجاه وأنتجت ثاني أشهر طائرة بدون طيار «هيرون».

ومضى يقول: على غرار ظهور الطائرات المسيرة، ولدت المركبات الجوية القتالية بدون طيار (UCAVs) بدافع الضرورة كانت الطائرات بدون طيار ملائمة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ومع ذلك فإن وقت رد الفعل بين الكشف والهجوم يمكن أن يصل إلى 30 دقيقة، مما يمنح الأهداف وقتًا لتجنب الغارات الجوية. لمواجهة هذا التحدي، أكملت طائرة بريداتور Hellfire الموجهة بالصواريخ، والمعروفة أيضًا باسم MQ-9 Reaper، أول رحلة لها في عام 2004.

واسعة «الأغراض»

وتابع أيانوغلو يقول: اليوم، تقوم العديد من الدول بتشغيل طائرات بدون طيار لمجموعة واسعة من الأغراض وفقًا لتقرير مؤسسة «راند» نُشر في عام 2014، طورت 50 دولة طائرات مراقبة واستطلاع محلية بدون طيار، بينما تنتج 23 دولة منها طائرات بدون طيار.

واستطرد: تستمر أعداد البلدان التي تقوم بتطوير وتشغيل طائرات بدون طيار في الازدياد، حيث تلبي الطائرات بدون طيار العديد من احتياجات الحرب غير النظامية، ويتم تشغيلها كجزء من العمليات العسكرية في حرب المدن والتمرد ومكافحة الإرهاب.

وتابع: مقارنة بالطائرات التقليدية، تعتبر الطائرات بدون طيار أرخص بكثير من حيث الإنتاج والقيام بمهام مماثلة.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت قادرة على تجاوز قانون القوة الحربية قبل تدخلها العسكري في الحرب الأهلية في ليبيا، حيث لم تكن هناك حاجة إلى جنود على الأرض.

وأضاف: افترض البعض أن مقاتلات الجيل الخامس ستكون آخر طائرة عسكرية يسيطر عليها طيارون بشريون. ومضى يقول: الحكومات ليست المعجب الوحيد بالطائرات بدون طيار، كما أنها تحظى بتقدير الجماعات المسلحة غير الحكومية، والتي تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي. قامت العديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية بدمج الطائرات بدون طيار في عملياتها، بدءًا من مراقبة مواقع العدو إلى استهداف أعدائها.

وأشار إلى أن هذه الجماعات المسلحة تعمل في مناطق تتواصل فيها الحروب الأهلية أو الإرهاب الواسع النطاق، كتنظيم «داعش» أو الحوثيين اليمنيين.

وتابع: منذ عام 2015، بدأ نادي الطائرات بدون طيار في التوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، انتشرت الرغبة في تطوير طائرات بدون طيار مسلحة محلية عبر آسيا.

خطوات تطوير

ويضيف الكاتب أيانوغلو: اتخذت باكستان وتركيا وإيران وروسيا وتايوان والهند خطوات نحو تطوير طائرات بدون طيار مسلحة، اعتبارًا من أواخر عام 2020، كانت 39 دولة، 5 منها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعمل بطائرات مسلحة بدون طيار. وأضاف: على الرغم من أن تقنية الطائرات المسيرة البحرية لم تنتشر بعد بوتيرة الطائرات المسيرة، إلا أن دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا تتطلع بالفعل نحو البحر في تطوير هذا النوع من الطائرات. وأردف: إضافة إلى ذلك، بدأت دول المحيطين الهندي والهادئ في الاعتماد على الحلول غير المأهولة للبعثات البحرية، بما في ذلك مراقبة نشاط الصين ومراقبة القرصنة والمجرمين العابرين للحدود. ولفت إلى أن جنوب شرق آسيا يواجه تحديات تتراوح من النزاعات الحدودية البرية والبحرية إلى القضايا القديمة بشأن القرصنة والتمرد.

وأضاف: مع ذلك، أدى تشغيل الطائرات بدون طيار إلى زيادة حدة النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي وأثار رد فعل من الصين، حيث اتهمت بكين الولايات المتحدة بالسعي لاحتواء الصين من خلال بيع طائرات بدون طيار إلى جيرانها. وأشار إلى أن الصين تعتبر الطائرات المسيرة جزءًا حيويًا من إستراتيجيتها لكسب حروب المعلومات والاستخبارات، وأصبحت واحدة من رواد العالم في هذا القطاع من خلال إدخال عدد كبير من أنظمة الطائرات بدون طيار المتقدمة.

وتابع: على الرغم من أن الولايات المتحدة تصدر طائراتها بدون طيار إلى 55 دولة، فإن لوائحها الصارمة بشأن بيع الطائرات العسكرية بدون طيار تعني أن معظم العملاء من أفريقيا والشرق الأوسط قد تحولوا إلى الصين. واستطرد: على الرغم من النجاح الذي حققته الطائرات المسلحة بدون طيار في أفغانستان والعراق والصومال وسوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ، سيكون من التفاؤل للغاية توقع نتائج مماثلة في المناطق المتنازع عليها في المحيطين الهندي والهادئ.