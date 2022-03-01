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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

قررت الحكومة البريطانية إغلاق موانئ المملكة المتحدة أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي يشغلها الروس، ردًا على غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن غرانت شابس وزير النقل البريطاني.



وقال شابس على تويتر، الاثنين: "كتبت إلى جميع الموانئ البريطانية طالبا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي وكذلك (السفن) المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس".

وأوضح الوزير أن قانونا سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر.