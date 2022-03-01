زيلينسكي يدعو لحظر روسيا من كلّ موانئ العالم ومطاراته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي يدعو لحظر روسيا من كل موانئ العالم ومطاراته

الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى فرض حظر على روسيا في جميع موانئ العالم ومطاراته، وذلك ردّاً على غزوها بلاده.



وفي رسالة عبر الفيديو نُشرت على فيسبوك قال زيلينسكي إنّ مثل هكذا دولة يجب أن تُمنع من دخول جميع الموانئ والقنوات المائية والمطارات في العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني إن الوقت حان لأن يبحث الغرب فرض منطقة حظر طيران للطائراتوالصواريخ والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وأضاف أن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضيةـ أي منذ بدء غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير شباط.

واتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب وقال إنه يجب إحالتها إلى محكمة دولية.

وقال إن روسيا واصلت قصف المدن الأوكرانية خلال الجولة الأولى من المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين في روسيا البيضاء اليوم.

وأكد أن "روسيا تحاول ممارسة الضغط بهذه الطريقة… لا تضيعوا الوقت. نحن لا نقبل بمثل هذه المخططات. يمكن أن تحدث مفاوضات عادلة عندما لا يضرب أحد الطرفين الآخر بالمدفعية الصاروخية وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات“.