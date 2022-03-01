خبير حقوقى يطالب بالتوسع فى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية

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القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والسفراء بالوزارات المعنية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فى وقت مهم ليعطى دفعه ويلفت انتباه واهتمام الوزرات الحكومية بها وعدم إهمالها.

وأضاف عماد حجاب الخبير الحقوقى أن هذا الاجتماع يحتاج لمزيد من آليات العمل الجادة والفاعلة لإجراء متابعات دقيقة عن إمكانيات تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن المصرى فى كل خطوة تقوم بها الحكومة بأنه يحدث تغيير حقيقى فى حالة وأوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا الحقوق المدنية والسياسية، جنبا إلى جنب فى توقيت واحد للاثنين معا .

وطالب عماد حجاب الخبير الحقوقى بالإسراع فى التوسع فى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية بالمرحلة الأساسية والثانوية العامة والجامعية لزيادة التربية والثقافة على حقوق الإنسان لدى طلاب المدارس والجامعات والشباب من سن مبكرة لتصبح مستقبلا جزءا من ممارساتهم اليومية فى الحياة العامة .