شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين" يطالب بتكاتف المؤسسات لمواجهة حملات تزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن صناعة الوعي هو السبيل الوحيد لمواجهة تزييف الوعي، مشيراً إلى أن إهمال المؤسسات المسئولة عن صناعة الوعي ترك المجال مفتوحاً أمام الجهات ووسائل الإعلام التي تستهدف سواء بشكل مقصود أو عفوي تزييف وعي المواطن المصري، الأمر الذي خلق حالات من عدم الانتماء والفكر المتطرف.

وأوضح عدلي أن الوعي السليم يمكن صناعته عبر أدوات لم يتم استخدامها بشكل جيد من قبل الجهات والمؤسسات المعنية به، مما ترك المواطن فريسة لتيارات مغرضة تتلقفه فيما بينها عبر ملء الفراغ الذي تركته المؤسسات المعنية بذلك.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين على أن أهم القضايا هي معركة الوعي وكيفية تنسيق الجهود لبناء جيل واعي من الشباب والمواطنين لمواجهة حروب الشائعات.