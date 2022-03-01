تونس تبدأ إجلاء 120 شخصا من رعاياها في أوكرانيا في رحلة عبر رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

أعلن مصدر بوزارة الخارجية التونسية مساء أمس الإثنين عن إجلاء دفعة أولى من التونسيين العالقين بأوكرانيا في طائرة تقل 120 شخصا.

وأوضح المصدر المكلف بالإعلام في الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أولى الرحلات ستؤمنها طائرة عسكرية ستصل فجر يوم الخميس قادمة من مطار بوخارست برومانيا.

وستؤمن الخطوط التونسية باقي رحلات الإجلاء في الأيام المقبلة.

ومثل باقي الطلبة العرب والأجانب في أوكرانيا تقطعت السبل بالمئات من الطلبة التونسيين مع بدء العملية العسكرية الروسية بالبلاد.

ووجه عدد منهم عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي نداءات إلى السلطات التونسية لإجلائهم مع تعطل وسائل النقل الجوية والبرية فيما ظل بعضهم عالقا في ملاجئ وسط أوكرانيا تحسبا لقصف روسي.