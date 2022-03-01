البطاقات والدعم و السيارات.. 11 رسالة جديدة من وزير التموين للمواطنين - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 11 رسالة إلى المواطنين تخص الدعم وبطاقات التموين والاحتياطات الاستراتيجية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي وجاءت الرسائل كالتالي:-

1- رغيف الخبز سعره 65 قرشًا ولكن المواطن مش بيحس غير بـ 5 قروش.. عشان كدة ممكن يرمي نص رغيف أو يقطع الرغيف ويرميه للفراخ.

2- لا مساس أبدًا بالفئات الأكثر احتياجا فى حالة تحريك سعر الخبز.. ومفيش حد بيجري ورانا.

3- خلال 40 يومًا سيكون لدينا مخزون من القمح يكفي حتى شهر 11 القادم.

4- المساحات الجديدة في توشكي والعوينات ساهمت في زيادة محصول القمح.

5- نستود القمح من 14 دولة من بينهم أمريكا وفرنسا.

6- 40 مليار جنيه فاتورة القمح فى مصر بالكامل.. بين 18 مليار جنيه محلي و22 مليار جنيه للمستورد.

7- مواطنون على منظومة الدعم التمويني يمتلكون سيارات موديلات 2018 وأعلى.

8- لن يتم شطب أصحاب السيارات القديمة في مبادرة الإحلال من البنزين إلى غاز من الدعم.

9- الناس صادقة وهناك زيادة أسعار في السلع مثل السكر وللأسف هتستمر ومش هتنخفض.

10- صلنا لإكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 87%.

11- لازم المواطن يكون فاهم.. احنا بنستورد 70% من احتياجنا للزيت.