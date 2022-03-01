المحكمة الدولية تفتح تحقيقا في حرب أوكرانيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أنه سيفتح «في أسرع وقت» تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

وقال المدعي العام كريم خان في بيان «أنا واثق أن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا» منذ العام 2014.

وأعرب خان الأسبوع الفائت عن «قلق متنام» حيال التطورات الأخيرة في أوكرانيا، داعيًا طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خان الإثنين «انطلاقا من توسع النزاع في الأيام الأخيرة، في نيتي أن يشمل هذا التحقيق أيضًا كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على أي من أراضي أوكرانيا».

ولم توقع أوكرانيا معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميًا باختصاص المحكمة بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة على أراضيها.

وكانت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في ديسمبر 2020 أن «مجموعة واسعة من السلوكيات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في أوكرانيا منذ العام 2014، مطالبة بتحقيق شامل.