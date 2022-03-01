البنتاغون: روسيا لم تحقق التقدم الذي أرادته في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 11:10 مساءً

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، الاثنين، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الأمنية و العسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “لم يستخدم كل قدراته بعد، ولا نعتقد أنه هناك أي تغيير في خططه على الرغم من النكسات التي منيت بها قواته”.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم البنتاغون في ظل تأكيده بأن “القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا لا تواجه مقاومة شديدة وحازمة فقط، وإنما مشكلات في إيصال الدعم اللوجستي”.

وقال كيربي، إن “القوات الأوكرانية تقاوم بفاعلية في محيط العاصمة كييف، وسنواصل الوقوف إلى جانبها ودعمها”، مؤكدا أن “الروس لم يحققوا التقدم الذي أرادوه في أوكرانيا”.

وأضاف أن “هدف العملية الروسية السيطرة على كييف، لكن الخطة التي وضعت لتحقيق ذلك لا نعرف تفاصيلها”.

ونفى كيربي عزم الولايات المتحدة على إقامة منطقة حظر طيران في المجال الجوي الأوكراني.

وقال “لا توجد آلية لفك الاشتباك حاليا، ولكن ندرس الأمر في البنتاغون، ولا نعلم إذا كان الروس مهتمون بذلك”.

لكن كيربي أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الأمنية و العسكرية لأوكرانيا.