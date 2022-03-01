حرب أوكرانيا.. قافلة عسكرية روسية طولها 27 كيلومترا تتجه نحو كييف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 10:55 مساءً

كشفت صور الأقمار الاصطناعية قافلة عسكرية روسية طولها 27 كيلومترا تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف، كما تجدد القصف على المدينة فور انتهاء مفاوضات جرت بين وفدي البلدين في بيلاروسيا، في اليوم الخامس من الحرب.

وكشفت الصور التي نشرتها شركة ماكسار (Maxar) التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، اليوم عن تقدم القافلة الروسية التي تضم مئات العربات المدرعة والدبابات وعربات الدعم اللوجيستي.

وتجددت عمليات القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء اليوم، عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، إذ قالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة.

ودوّت صافرات الإنذار في أرجاء كييف، حيث أفاد مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن بسقوط 3 قذائف في أحياء المدينة، وقال إنها أحدثت انفجارات تعد من أعنف ما شهدته العاصمة منذ بدء الحرب، وتسببت باندلاع حرائق.

وتجدد القصف بالرغم من إعلان وزارة الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا “جرت بشكل جيد”، وأن اجتماعا آخر سيعقد خلال يومين.

وكانت هيئة أركان الجيش الأوكراني قالت -في بيان- بالتزامن مع المفاوضات “أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم، لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق”.

الفيلق الدولي

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أيضا أنها تعمل على إنشاء وحدة جديدة لاستيعاب مقاتلين أجانب يرغبون في التطوع للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد عن هذه القوة التي أطلق عليها اسم “الفيلق الدولي”.

وقالت الوزارة إنها تلقت “طلبات من آلاف الأجانب للانضمام لمقاومة الاحتلال وحماية الأمن الدولي من بوتين”.

وقالت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة إنها قاتلت داخل العاصمة وحدات متقدمة من المخربين الروس وصدتهم، ولم تؤكد موسكو بعد رسميا شنها هجوما على كييف.

في غضون ذلك، أفادت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) أن روسيا تقوم بنشر مزيد من قوات الاحتياط في أوكرانيا وتعيد إمداد قواتها بالذخيرة والوقود.