شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. قرار من الناتو بشأن «قوات الرد» بعد تهديدات بوتين باللجوء للنووي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مساء الإثنين، نشر عناصر قوات الرد التابعة له في إطار الدفاع الجماعي لأول مرة، وذلك بعد تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها في أعقاب اجتماع طارئ: “لقد جرى تفعيل خطط الدفاع للناتو ونتيجة لذلك يتم لأول مرة نشر عناصر قوات الرد التابعة للناتو في سياق الدفاع المشترك”، وفقا لـ”وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأوضح البيان أن رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في الحلف بحثوا الاستراتيجية المستقبلية للناتو في مجال الردع والدفاع، وكذلك الأنشطة الجارية لضمان التيقظ في جميع المجالات وفي جميع الأراضي لدول الحلف”.

وكانت القوات الروسية قد بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.