شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات «بوتين».. بايدن: لا ينبغي على الأمريكيين القلق من وقوع حرب نووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إنه لا ينبغي علي الأمريكيين الخوف من الحرب النووية.

وقال بايدن، في تعليقه على الأحداث وتطورات الأزمة بين روسيا وأكورانيا “على الأمريكيين أن لا يشعروا بالقلق جراء وقوع حرب نووية”.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه لا ضرورة حتى الآن لرفع مستوى التأهب في القوات النووية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنفار قوات الردع النووي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن قرار الرئيس بوتين “جزء من نمط أوسع للتصعيد غير المبرر والتهديدات المصطنعة من الكرملين”.

وأشارت إلى أن “هذا نمط رأيناه من الرئيس بوتين خلال مسار هذا الصراع وهو خلق تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان”، مؤكدة “أن روسيا لم تتعرض في أي وقت لتهديد الناتو، ولدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا”.