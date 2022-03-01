شكرا لقرائتكم خبر عن دولة تفاجئ الجميع: لن نسمح بمرور أسلحة لأوكرانيا عبر أراضينا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ وزير خارجية هنغاريا الجميع بإعلان منع نقل أي شحنات أسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وذلك لضمان سلامة مواطنيهم المجريين.

وقال وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو على “فيسبوك”: “لن نسمح بنقل أسلحة فتاكة عبر الأراضي المجرية”، مشيرا إلى أن “هذا القرار اتخذ لضمان سلامة المجريين في بلادهم وعلى الحدود مع أوكرانيا”.

وأوضح الوزير أن “هذه الشحنات يمكن أن تصبح بسهولة أهدافا لهجمات عسكرية”، مضيفا: “مهمتنا الأهم هي ضمان أمن البلاد والشعب المجري لذلك يجب ألا ننجر في الحرب الدائرة في جوارنا”.

هذا وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيخصص 450 مليون يورو لتمويل شراء وتسليم أسلحة من قبل الدول الأعضاء إلى أوكرانيا.

ووفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبر ما يقارب 85 ألف شخص الحدود لاستقبالهم في هنغاريا.