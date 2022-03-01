شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة العقوبات الأوروبية تضم 680 مسؤولا و53 كيانا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الاتحاد الأوروبي إن قائمة العقوبات تضم حتى الآن 680 مسؤولا و53 كيانا في روسيا.

وأظهر قرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا الذي نُشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد أن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ضمن 26 من الشخصيات البارزة التي شملتها العقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتضم القائمة رجال أعمال في قطاعات المال والبنوك والنفط، وأعضاء بالحكومة وقادة عسكريين بارزين و"مروجي دعاية ساهموا في نشر دعاية مناهضة لأوكرانيا".

ومن بين هؤلاء إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الحكومية روسنفت ونيكولاي توكاريف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة ترانسنفت.

كما تشمل القائمة دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس الوزراء الروسي، وأعضاء آخرين بالحكومة الروسية وصحفيين بارزين.

وتتضمن العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع إتاحة أموال لهؤلاء الأفراد.

وشملت هذه العقوبات أيضا شركة تأمين صناعة الغاز (سوجاز).