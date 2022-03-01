رحلة إلى باريس تثير الشكوك حول مستقبل ديمبلي

وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع البارسا من أجل التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ديمبلي استغل الإجازة التي منحها تشافي هيرنانديز للفريق عقب مباراة أتلتيك بيلباو وسافر إلى باريس.



وأشارت الصحيفة، إلى أن سفر ديمبلي إلى باريس ليس حدثا غريبا لأنه يزور بلاده بشكل متكرر، لكن تواجده في المدينة التي يقع بها نادي سان جيرمان في هذا التوقيت، أمر يثير الشكوك حول وجهته المقبلة.

وكان تشافي مدرب البارسا، قد أكد عقب مباراة بيلباو أنه سوف يواصل الاعتماد على ديمبلي، وسيكون سعيدا إذا قرر اللاعب تمديد عقده مع برشلونة.

يذكر أن ديمبلي تألق بشكل لافت خلال مباراة برشلونة وبيلباو وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين، لينال إعجاب جماهير كامب نو، رغم هجومها عليه طوال الفترة الماضية.