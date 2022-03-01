رئيس أوكرانيا يوقع على طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي، السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم القوات الروسية، وفق رويترز.

يشار إلى أنه في وقت سابق من الاثنين، حضّ الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على ضم بلاده "فوراً" إلى التكتل، فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.