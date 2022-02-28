شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف استهدف اجتماعهم.. مقتل مجموعة من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي رفيع المستوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قُتل قيادي ميداني رفيع المستوى بغارة جوية قامت بها قوات التحالف الذي تقوده المملكة، استهدفت اجتماعا للمليشيات الانقلابية في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية، إن القيادي الحوثي ‏”وهاج محمد عبدالله ثعيل”، قتل مع عشرة آخرين اثر استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف، في محافظة حجة.

ويُعد القيادي الحوثي وهاج ثعيل، واحدًا من أهم القيادات العسكرية للحوثيين، وأحد أذرعة القيادي المكنى بـ”أبو علي الحاكم”.

كما قتل ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي، بغارة جوية للتحالف في حجة، بينهم أبو دغفل، عاتق جحاف، يحيى الهادي.

تأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من مقتل القيادي الحوثي، المدعو “الشيخ غازي أمين القلعبة” قائد جبهة حيران، والذي قتل صباح الجمعة بغارة جوية لمقاتلات التحالف شمال مديرية عبس”.

وكان عدد من قيادات مليشيا الحوثي، قد قتل الجمعة الماضية بغارات للتحالف، بينهم القيادي “عبد الغني القطيب، ووديع القطيب، ومجاهد القاضي، ومحمد العامري”.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تدور معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات وقوات التحالف، وبين مليشيات الحوثي شمال حجة، حيث قتل المئات من عناصر المليشيا بينهم عشرات القيادات الميدانية.