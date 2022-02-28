شكرا لقرائتكم خبر عن حوّلا الليل إلى نهار.. انفجاران شديدان يهزان العاصمة «كييف» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارين في العاصمة الأوكرانية “كييف” وانطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق.

ونشرت القناة مقطع فيديو لانفجار هائل أنار الليل المظلم بسبب شدة الانفجار.

وبدأت المفاوضات اليوم الإثنين، بين الوفدين الروسي والأوكراني، في منطقة غوميل في بيلاروس.

وصرح رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي بأن الوفد الروسي، متواجد في بيلاروس منذ 24 ساعة، لكن تم تأجيل وصول الوفد الأوكراني عدة مرات بسبب صعوبة الخدمات اللوجستية”.

وأشار المفاوض الروسيّ ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي إلى أنّ موسكو تريد التوصل إلى “اتفاق” مع كييف.

ووصل الوفد الأوكراني إلى مكان الاجتماع، وأعلن وفد التفاوض الأوكراني، عن مطالبه التي تمثلت في انسحاب روسيا من كل الأراضي الأوكرانية بما في ذلك القرم ودونباس .‎