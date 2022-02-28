شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طرد 12 عضوًا بالبعثة الروسية في الأمم المتحدة من أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا الإثنين، أن 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، تلقوا أمرا بمغادرة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس.

وكان السفير الروسي في مؤتمر صحفي، حيث طلب من الحضور إمهاله دقيقة للرد على رسالة نصيّة على هاتفه، ثم أفاد أنه تبلغ بأمر الطرد الصادر عن الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير الروسي قوله : “هذا خبر سيىء”.

ولم يوضح ما إذا كان قرار الطرد يشمله ولا السبب الذي أوردته الولايات المتحدة وما إذا كان مرتبطا بالأزمة في أوكرانيا.

من جهته اتهم السفير الروسي، واشنطن بمخالفة التزاماتها كدولة مضيفة في إطار القوانين المطبقة على الأجانب العاملين في الأمم المتحدة.