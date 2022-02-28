شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدر قرار 2624 من مجلس الأمن اليومضد مليشيا الحوثي في اليمن بحظر السلاح عليها ووصفها بجماعة إرهابية.

التطور الجديد في القرار هو أن روسيا اعتادت لسنوات التصويت مع الحوثي وإيران، لكنها هذه المرة صوتت ضد مليشيا الحوثي.

وكانت الإمارات قبل ثلاثة أيام، قد امتنعت عن تأييد قرار مجلس الأمن ضد روسيا في غزو أوكرانيا.

ويأتي قرار مجلس الأمن، في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات في اليوم التالي، غد الثلاثاء.