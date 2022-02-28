شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يقرر الإفراج عن سجناء لديهم خبرة قتالية لمحاربة الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إطلاق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل “تكفير جرائمهم بالدفاع عن الوطن” والمشاركة في الحرب ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم الإثنين “سوف نطلق سراح سجناء ذوي خبرة قتالية. إنه كان اختيارًا أخلاقيًا صعبًا لكنه ضروري للدفاع عن البلاد. سوف نرسلهم إلى مناطق الصراع الأشد سخونة للقتال للتكفير عن جرائمهم. المفتاح هو الدفاع الآن”.

واليوم الإثنين، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان “حياد” كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن “نازيتها”.

وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين، إن بوتين اشترط “الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي” لتسوية النزاع.

وتحدث ماكرون، هاتفيا إلى نظيره الروسي لنحو ساعة ونصف ساعة، طالبا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد “أكد بوتين أنه عازم على ذلك”، بحسب ما أعلنه الإليزيه.

كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي “مرارا في الساعات الاخيرة” بحسب الرئاسة الفرنسية.