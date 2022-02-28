شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجعت بريطانيا عن قولها :«نريد إسقاط نظام بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بعد أن قالها في مؤتمر صحفي أنه يريد “إسقاط نظام بوتين”؛ عاد وتراجع المتحدث باسم الحكومة البريطانية داونينج ستريت؛ عن تصريحه مؤكدا أنه كان يعني “وضع حد” لروسيا فقط!!

هذه لم تكن المرة الأولى للمتحدث باسم بوريس جونسون، بل سبق له وصرح بأن العقوبات البريطانية التي تستهدف الرئيس الروسي والبنك المركزي الروسي “تهدف إلى إسقاط نظام بوتين”.

ولدى سؤاله عن هذه التصريحات تراجع قائلا: “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام.. الواضح هنا هو الطريقة التي تسمح لنا بوضع حد لروسيا”.

وأوضح الكرملين الاثنين أن تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي جاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن مواجهات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت الوزيرة قالت إنه “إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا سنرى دولا أخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا ومولدوفا وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاع مع الأطلسي”.