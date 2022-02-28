البيت الأبيض: الحظر الجوي فوق أوكرانيا يعني حرب مع روسيا

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني دخول الولايات المتحدة في حرب مع روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس بايدن لم يقرر بعد حظر الطيران الروسي فوق الأجواء الأميركية".

وشنت روسيا الخميس (24 شباط الحالي) هجوماً عسكرياً في أوكرانيا، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".