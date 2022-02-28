بايدن بشأن 'الحرب النووية': على الأميركيين أن لا يقلقوا

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، الاثنين، أنه يجب على الأميركيين أن لا يقلقوا من الحرب النووية.

وقال بايدن، فى تصريح، رداً على سؤال عما إذا كان على الأمريكيين القلق من اندلاع حرب نووية: "لا"، بحسب "رويترز".

الى ذلك، قالت الخارجية الأميركية، إن "الرئيس بايدن يتواصل مع قادة العالم لزيادة عزلة روسيا".